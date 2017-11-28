Incautan más de 1.100 kilos de cocaína en Buenaventura

Valle del Cauca

En un operativo liderado por la Dijin, autoridades incautaron más de una tonelada de cocaína en Buenavenutra que pretendía ser exportada en diferentes países.

El Coronel Jorge Cabra Comandante Distrito Policía de Buenaventura, afirmó que la lucha contra el narcotráfico es constante, "el compromiso de las autoridades frente a esta problemática sigue en pie, aquí en Buenaventura, en el sector de Gamboa, en una bodega conocida como la Carbonera se encuentran cerca de 23 tulas, cada una con 50 kilos de cocaína. Un total aproximado de 1.100 kilos. Se encontraban custodiados por un sujeto con un arma de fuego. A partir del procedimiento por Unidades de la Policía Nacional adscritos a la Dirección de Investigación Criminal DIJIN y en coordinación con un componente de fuerza aérea que sobrevolaba el sector se logra la incautación y se impide que este alcaloide sea enviado a otras regiones del mundo".

Se está evaluando quienes podrían ser los propietarios o responsables de este cargamento, sin embargo las autoridades creen de forma preliminar que se trataría de una estructura delincuencial adscrita en el departamento del Valle, sin embargo la Fiscalía ya está haciendo las respectivas investigaciones para dar con los responsables de esta incautación.