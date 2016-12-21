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03 ago 2026 Actualizado 09:07

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Salud y bienestar
En Buenaventura, otro menor murió por meningitis

Alerta amarilla en Buenaventura por muerte de un menor a causa de meningitis

No se descartan nuevos casos y autoridades de salud trabajan en plan para que no hayan más muertes por la bacteria.

Archivo Colprensa

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Después de haber llegado a la Clínica Santa Sofía de Buenaventura con fiebre, malestar general y haber sido sometido a los exámenes de rigor, fue trasladado a clínica de Cali un menor de edad, que falleció por diagnostico positivo de bacteria meningococo.

El secretario de Salud de Buenaventura, Félix Riascos Brome, dijo que “el día 9 de diciembre se reportó un paciente masculino de 14 años con cuadro clínico, de aproximadamente 3 días de evolución, caracterizado por fiebre, escalofríos, cefalea, entre otros síntomas. Se hacen los exámenes de laboratorio, se confirma que es un caso de meningitis”.

El Instituto Nacional de Salud ha estado en permanente contacto y coordinación con otras autoridades de salud porque no se descartan nuevos casos de la bacteria, que cuando inició el 2016 cobró la vida de 8 menores de edad.

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