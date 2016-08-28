Cese del fuego es un paso más a la consolidación de la Paz: Verano

Barranquilla

Al implementarse a partir de este lunes el cese al fuego bilateral entre el gobierno colombiano y las Farc, como muestra de los acuerdos de paz alcanzados en la Habana cuba, autoridades en el departamento del Atlántico se pronunciaron.

El gobernador Eduardo Verano señalo que el entrar a esta etapa es un paso más a la consolidación de la Paz en el país.

“Esto nos permitirá más inversión en el país, mayor crecimiento económico, porque así el capital extranjero verá a Colombia como una opción”, precisó.

Enfatizó que se empezará a trabajar de manera pedagógica en torno al plebiscito para que este 2 de octubre la gente del Atlántico y la región apoye la iniciativa.

Por su parte el alcalde Alejandro Char dijo sentirse feliz por esta nueva fase del proceso “después de 50 años de guerra, en una lucha sin sentido y donde muchas vidas se perdieron, la consecución de la Paz y ahora el cese a el cese al fuego es una ventana inmensa que se le abre al país”.