En Sabanalarga, los hombres se están atreviendo a denunciar maltrato doméstico

Para nadie es un secreto que la violencia doméstica, la que se da entre la pareja, es en ambos sentidos, es decir hay agresión tanto de hombres a mujeres como de mujeres hacia los hombres, sin embargo es frecuente que solo las mujeres se atrevan a denunciar.

Las denuncias de maltrato intrafamiliar por parte de los hombres, es algo poco común, por eso lo que se está registrando en el municipio de Sabanalarga, es algo que ha llamado la atención de las autoridades.

La comisaria de familia del municipio, Claudia de los Reyes, destacó que los hombres se estén atreviendo a denunciar los hechos de maltrato de que son víctimas por parte de sus mujeres.

“Con mucho agrado estamos registrando que los hombres se estén atreviendo a denunciar estos casos, porque con mucha frecuencia estamos recibiendo reportes de mujeres, cuyos casos son más frecuentes”, dijo la funcionaria.

De acuerdo con la funcionaria, en las últimas semanas se han recibido en su despacho unas 27 denuncias de violencia tanto física como psicológica por parte de sus compañeras sentimentales.

Explicó que en las campañas de prevención que se han realizado por parte de la entidad en los diferentes sectores de la municipalidad algunos señores manifiestan este tipo de situaciones al interior de sus hogares, pero no se habían atrevido a hacer las denuncias correspondientes.

“Observábamos que los hombres si manifestaban ser víctimas de agresión verbal y física de parte de sus mujeres, pero no llevaban esas quejas al despacho, y en nuestras campañas de sensibilización les hemos hecho saber que ellos como miembro de la familia también tienen derecho a comparecer al despacho y ser protegidos”, explicó la comisaria de familia.

Indicó igualmente que las primeras motivaciones que tienen las mujeres para actuar violentamente contras sus maridos están relacionadas con los celos.