Instalarán cámaras y reforzarán vigilancia en el centro, por petición de comerciantes

La peatonalización de las calles hace parte de la estrategia de recuperación del centro.( Foto: Miguel Utria, Caracol Radio. )

Tras una reunión en la que tomaron parte vendedores, las secretarías de Espacio Público y Gobierno y la Policía, la Administración distrital autorizó la implementación de cámaras de vigilancia a las afueras de los locales comerciales, ello como estrategia para reducir la inseguridad en el distrito central.

Así lo indicó el titular de Gobierno distrital Clemente Fajardo, quien indicó que se tomaron otras medidas como iluminación, prohibición en la circulación de motocicletas y mayor dinámica de la policía en el sector céntrico de la ciudad.

De acuerdo con el funcionario estas estrategias hacen parte de todo el componente que la Administración ha implementado para la recuperación del distrito central que incluye la peatonalización de las calles del centro, cuyas obras ya se iniciaron.

Dijo el funcionario que las tareas en conjunto con los diferentes organismos, que incluye las agremiaciones de vendedores, se busca reducir la percepción de inseguridad que existe entre comerciantes y visitantes del centro de la ciudad.