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29 jul 2026 Actualizado 09:27

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Política

Centro Democrático lidera campaña de miedo: Benedetti

El senador aseguró que dicho movimiento político se aleja de lo que debe ser reconciliación, paz y perdón.

Barranquilla
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El senador Armando Benedetti, señaló al Centro Democrático de estar promoviendo una campaña de miedo en torno a los acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc.

“De eso viven, de crear miedos, no de buscar, paz, reconciliación o perdón”, dijo el parlamentario a inquietudes de periodistas que cubrían el evento ‘Academia para la paz’, en la Universidad Autónoma del Caribe, el cual reúne a los presidentes de los partidos políticos para exponer y discutir temas como el acuerdo de paz, plebiscito y posconflicto sostenible.

El senador dijo que en la convocatoria al plebiscito por la paz, el país va a duplicar el umbral porque es absurdo pensar que un país no quiera la paz, y que cuando se vean las reformas rurales, agrarias, electorales, el pueblo entenderá los beneficios que trae la paz.

Respecto a los recursos a invertir dijo que va a sobrar plata porque “todo el mundo quiere la paz, y todo mundo quiere colaborar”. Va a ser una campaña no muy costosa para el Gobierno porque la gente quiere colaborar.

Dijo que cuando haya más información habrá mayor respaldo al plebiscito de parte de la gente.

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