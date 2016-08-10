Decomisan 125 maquinitas ilegales en Barranquilla

La empresa Coljuegos, en el marco de operativos conjuntos con la Policía Nacional, retiró 125 máquinas electrónicas tragamonedas y cerró un punto de apuesta deportiva que operaban en establecimientos sin autorización que operaban en el Paseo Bolívar.

Asegura la entidad, en un comunicado de prensa, que por la operación de estas 125 máquinas, se dejaban de recaudar aproximadamente 360 millones de pesos al año, por concepto de derechos de explotación que representan igualmente aportes importantes al sistema de salud en el departamento.

“Los resultados se obtuvieron gracias al trabajo con las autoridades distritales y a las denuncias de la ciudadanía que facilitaron detectar la operación ilegal en establecimientos de comercio”, indicó Juan B. Pérez Hidalgo, presidente de Coljuegos.

Según el comunicado los juegos de suerte y azar deben estar autorizados por Coljuegos y recomienda a los jugadores que se cercioren de la legalidad de los juegos antes de efectuar apuestas y evitar posibles engaños.

“Con la operación ilegal, se afecta el recaudo para la salud pública de los colombianos. La ilegalidad, es un flagelo que debemos combatir entre todos”, indica el comunicado.

La entidad que controla los juegos de azar en el país indicó que en lo corrido del año, se han retirado en todo el territorio nacional 2.468 máquinas tragamonedas, y 11 puntos de apuestas deportivas ilegales.

“Los implicados en la operación ilegal detectada, serán sancionados con 55 millones de pesos por máquina retirada y pueden enfrentar prisión de 6 a 8 años”, dice el comunicado.