Balance positivo en dragado del puerto de Barranquilla: Asoportuaria

Barranquilla

El dragado en el canal acceso al puerto de Barranquilla superó la zona crítica. Se espera que en las próximas horas se levanten las restricciones para ingreso de buques de gran tamaño.

Los trabajos que abarcan dos kilómetros del canal navegable avanzan a buen ritmo, señalo Alfredo Carbonell director del gremio de Operadores Portuarios.

“Se espera trabajar por dos semanas para remover 160 mil metros cúbicos de sedimentos de la zona portuaria de Barranquilla”. Informó

Según el reporte de Carbonell, se ha superado la fase crítica y se espera un comité para conocer las batimetrías.

“De esta manera, se podrá establecer si se ha logrado una mayor profundidad que permita superar la restricción que hoy se tiene de 9.2 metros de profundidad”.

Se espera que al finalizar esta semana se normalice el ingreso de buques de más de 25 mil toneladas al puerto de Barranquilla.