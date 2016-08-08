Adjudican canalización del arroyo de la 21, y Avenida del Río

La Secretaría General del Distrito, adjudicó por valor 124 700 millones de pesos la reconstrucción vial y canalización del arroyo de la carrera 21 entre calles 53D y calle 30, incluidos sus afluentes y la Unidad Funcional 1 de la construcción del malecón, corredor verde y avenida del Río, que hace parte del proyecto que conectará La Loma con Siape.

La obra del malecón se adjudicó, por valor de 45 359 millones de pesos, y la misma incluye varias unidades funcionales en distintos tramos.

Las obras de canalización del arroyo de la carrera 21 estarán a cargo de la Unión Temporal Arroyo 2016, cuyo representante legal es Luis Eduardo Barrios, compuesta por las firmas A Construir S.A. (45%), Construcciones e Inversiones Betas SAS (25%), Sergio Torres Reátiga (25%) y BF Construye (5%).

La canalización del arroyo de la 21 busca acabar con uno de los más caudalosos y peligrosos de la ciudad, tiene un caudal de 86.7 metros cúbicos/segundo y una velocidad de 10.17 metros/segundo, ha ocasionado la muerte a 30 personas y será canalizado en una longitud de 3.4 kilómetros.

El secretario de Infraestructura, Rafael Lafont explicó que las obras incluyen andenes en losetas decorativas, paraderos de buses, señalización, subterranización de redes de alumbrado tipo LED, así como los bancos de ductos de telecomunicaciones, bancas y arborización.

Son 350 000 habitantes los que se beneficiarán con estas obras, en las localidades Suroccidente, Metropolitana y Suroriente, en los barrios El Valle, Villate, Buena Esperanza, Pumarejo, Los Andes, El Carmen, La Victoria, San José, Boyacá y La Alboraya.

AVENIDA DEL RÍO. Entre los proponentes fue escogido el Consorcio Mec-Av- Malecon- UF 1, representado legalmente por Paulo Miguel de Castro Ferreira, integrado por: Mota Engil Corps Sas, (Colombia) 98.74%; Mota Engil Engenharia Econstrucao S.A sucursal Colombia (Portugal) 0.01%; Consortium Infraestructura SAS (Barranquilla) 1.25%.

Esta firma será la encargada de la ejecución de los primeros 500 metros lineales del proyecto construcción del malecón, corredor verde y avenida del Río, que en la Unidad Funcional 1 tendrá una inversión de 45 359 millones de pesos.