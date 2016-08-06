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29 jul 2026 Actualizado 09:24

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Economía

Contratarán estudio para canal de acceso al puerto de Barranquilla

La iniciativa cuenta con el apoyo de la gobernación, alcaldía Cormagdalena y Asoportuaria.

Draga que adelanta trabajos en el puerto de Barranquilla.

Draga que adelanta trabajos en el puerto de Barranquilla. (Cortesía)

Draga que adelanta trabajos en el puerto de Barranquilla.
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Una firma especializada será la encargada de realizar un estudio que establecerá cual sería la máxima profundidad que puede alcanzar el canal de acceso en la zona portuaria de Barranquilla.

La información la entrego el gobernador del Atlántico Eduardo Verano, después de la visita que efectuó al puerto de Barranquilla, donde la draga Pedro Álvarez Cabral, adelanta trabajos de remoción de la sedimentación.

“Asoportuaria, Cormagdalena, la alcaldía de Barranquilla y la gobernación del Atlántico nos hemos unido para financiar este proyecto”, afirmo.

La iniciativa que tiene una inversión aproximada de $2.000 mil millones, busca blindar el futuro portuario de la ciudad.

Así mismo el mandatario seccional se mostró complacido con los trabajos que se realizan para recuperar la navegabilidad en esta zona del país.

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