Nutresa acuerda la compra de la venezolana Industrias Tío Rico

El Grupo Nutresa anunció la firma de un contrato de compraventa de acciones para adquirir el 100 % de las acciones de Industrias Tío Rico, una empresa venezolana dedicada a la producción y comercialización de helados y con sede en Caracas. La operación representa un paso estratégico para fortalecer la presencia de la compañía colombiana en el mercado regional de alimentos y bebidas.

Según la información divulgada por la empresa, la transacción fue formalizada mediante la suscripción de un acuerdo de compraventa de acciones que permitirá a Grupo Nutresa tomar el control total de la firma venezolana.

No obstante, el cierre definitivo de la operación aún está sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas habituales en este tipo de negociaciones, por lo que la adquisición se concretará una vez se surtan los procedimientos y aprobaciones correspondientes.

Con esta movida, Grupo Nutresa continúa avanzando en su estrategia de crecimiento y expansión internacional, incorporando a su portafolio una marca con trayectoria en el sector de helados en Venezuela.