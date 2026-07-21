Gobierno propone cambios en el reintegro de recursos de la salud: la ADRES asumiría su recuperación
Con los cambios en las reglas se busca recuperar dineros de la salud girados o reconocidos sin justa causa.
El Gobierno alista cambios en las reglas para recuperar dineros de la salud girados o reconocidos sin justa causa. El proyecto de resolución propone que la ADRES asuma estos procesos, incluidos los relacionados con presupuestos máximos, y amplía las opciones para devolver esos recursos.
En desarrollo.
Alisson Torres
Comunicadora Social - Periodista Audiovisual egresada de la Universidad Externado de Colombia, con experiencia...