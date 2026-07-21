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21 jul 2026 Actualizado 19:34

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Economía

Gobierno propone cambios en el reintegro de recursos de la salud: la ADRES asumiría su recuperación

Con los cambios en las reglas se busca recuperar dineros de la salud girados o reconocidos sin justa causa.

Imagen de referencia - Getty Images

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El Gobierno alista cambios en las reglas para recuperar dineros de la salud girados o reconocidos sin justa causa. El proyecto de resolución propone que la ADRES asuma estos procesos, incluidos los relacionados con presupuestos máximos, y amplía las opciones para devolver esos recursos.

En desarrollo.

Alisson Torres

Alisson Torres

Comunicadora Social - Periodista Audiovisual egresada de la Universidad Externado de Colombia, con experiencia...

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