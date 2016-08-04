Comunidad de Santa Lucía expuso inquietudes ante Fondo Adaptación

Con la finalidad de despejar las dudas de la comunidad relacionados con asuntos técnicos, legales y financieros del proyecto de construcción de las obras de protección de la margen derecha del Canal del Dique, en Santa Lucía se realizó el primer Foro de Auditoría Visible del Fondo Adaptación.

El evento, encabezado por gobernador Eduardo Verano De la Rosa y el director del Fondo Adaptación, Iván Mustafá, buscaba que la gente tenga plena claridad de todo lo que se está haciendo desde el día que llegó la maquinaria a Santa Lucía.

“La comunidad hoy sabe que es lo que se está haciendo, las obras han sido socializadas plenamente y confiamos en que todo resultará de manera positiva, según lo planificado en el cronograma de actividades”, dijo el gobernador Verano.

Señaló que desde la Gobernación se ha hecho un monitoreo constante del Canal del Dique con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y que el miércoles se terminó la etapa de pre construcción, que incluía la revisión de los diseños y gestión de los permisos, y mañana inicia la etapa de construcción.

Los trabajos que se están realizando hacen parte de la primera etapa del proyecto de recuperación del Canal del Dique. En estos momentos se construyen los primeros 300 metros de protección que deberán estar listos a finales de octubre, posteriormente, se realizarán los 1.100 metros restantes. El proyecto tiene un costo de 20.000 millones de pesos.

El director del Fondo Adaptación dio a conocer que con el Gobernador ya están previendo obras complementarias para el problema de filtraciones que se generan en el municipio de mucho tiempo atrás debido a que Santa Lucía está por debajo del nivel de las aguas del Canal del Dique.

“Estas filtraciones generan un problema de humedad en el municipio y para solucionar esa problemática se debe construir un sistema de alcantarillado que permita evacuar las aguas”, explicó Mustafá.