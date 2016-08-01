Cuatro personas murieron en accidente en el Magdalena

Magdalena

El percance vial se registró en la carretera Troncal de Oriente, sector conocido como La Curva, en la vía que une Fundación con Valledupar, corregimiento de Loma del Bálsamo, jurisdicción del municipio de Algarrobo.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Yilda Rochas Noble; Ítalo Rodríguez Cervantes, Tania Torregrosa Barceló y Brayan Rocha, mientras varios de los lesionados fueron reportados como Wilson Fabián Alzate, quien oficiaba como conductor, y Wilson Cervantes Rocha.

El mayor Jorge Salinas, comandante de la Policía de Carreteras en el departamento del Magdalena, aseguró que el incidente se habría presentado al parecer por imprudencia de un conductor que viajaba en sentido contrario con las luces.

“El conductor de automotor siniestrado perdió el control y en su intento por lograr estabilidad este se volcó aparatosamente chocando de frente contra un árbol, lo que hizo que se incendiara”, aseguró el oficial.

Se supo además, que los otros tres ocupantes lograron salir del carro sufriendo lesiones leves por lo que fueron trasladados hasta un centro asistencial en el municipio de Fundación en donde fueron valorados y seguidamente dados de alta.

Hasta el lugar llegaron los integrantes de la Unidad Criminalística de la Policía del Departamento quienes llevaron los cadáveres hasta la morgue del Instituto de Medicina Legal de Barranquilla.