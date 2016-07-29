Mintransporte destaca avances en obras del Puente Pumarejo

Tras hacer una visita de inspección a las obras de construcción del nuevo Puente Pumarejo, el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, destacó que se esté cumpliendo con el cronograma previsto para las mismas

Según el funcionario las obras avanzan en un 12 por ciento, en cuento a la cimentación y fundido de pilotes tanto en territorio de Atlántico como del Magdalena.

"Los trabajos van muy avanzados y deben terminar en el 2018. Con esta imponente obra el Gobierno le presenta una gran solución a los dos departamentos", dijo el ministro.

De acuerdo con el proyecto el puente tendrá 2.173 metros de longitud, tres carriles de tráfico mixto en cada sentido, dos carriles de cicloruta y dos andenes peatonales a cada lado.

"He delegado al viceministro de Infraestructura, Dimitri Zaninovich, para que la próxima semana se reúna con el equipo de la Gobernación del Atlántico y se revisen solicitudes de cambio de algunos proyectos de APP en la región", manifestó.