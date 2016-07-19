En normalización eléctrica en el Atlántico no funcionó la medición

Barranquilla

El remedio resultó peor que la enfermedad para los habitantes del barrio San Sebastián o Villa Esther en el Municipio de Malambo en el Área Metropolitana de Barranquilla con el Programa de Normalización Eléctrica, que terminó en el mes de marzo de 2012, sostuvo el dirigente comunal Juan Galán.

Los vecinos al término del plan esperaban sus bondades, pero estas nunca llegaron porque les cobra una facturación estimada, debido a que el sistema de medicación con “los diplay”, solo funcionó hasta el mes de abril del año pasado.

Luis Felipe Galán mostró desconsolado como la facturación, después de la normalización, con el cobro estimado se duplicó.

Agregó que de manera inexplicable un tendero paga el servicio de energía por debajo de un usuario residencial.

La ama de casa Rosa Ardila, quien reside a la entrada del barrio, dijo que su hija menor de edad con problemas de discapacidad, resultó con quemaduras de tercer grado por una subida intempestiva del voltaje durante un fuerte aguacero.

Pese a que ya pasó un año de la emergencia, la niña todavía continúa en tratamiento médico con el sicólogo y persisten las variaciones del voltaje.

Caracol Radio en la visita que hizo al barrio también encontró usuarios a los que no les llegan los recibos de la luz desde hace varios meses.

El Ministerio de Minas normalizó el servicio de energía en San Sebastián, que cuenta con 850 casas, con una inversión que supera los 100 millones de pesos.

El vocero de la comunidad, Juan Galán, afirmó que la normalización no sirve para nada, si la calidad del servicio no mejora y se duplican las tarifas.