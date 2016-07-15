Escasea la papa en el mercado de Barranquilla por paro camionero

Barranquilla

La escasez de alimentos como la papa, que registra un incremento en su precio del 80%, es evidente esta viernes en el mercado público de Barranquilla a raíz del paro camionero.

El comerciante Teddy Barros sostuvo que en las primeras horas se este viernes solo ingresaron 40 toneladas de los productos al mercado, cuando tradicionalmente entran 100 toneladas.

La libra de papa sucia se vende hoy a $1.400 y la capira a $1.600

Agregó que entre los alimentos que escasean también se encuentran el apio, cuya libra pasó de $900 a $2.200 y la lechuga de $1.000 pesos a $2.200.

El comerciante destacó que este fin de semana está marcado por la disminución en el ingreso de alimentos al mercado de Barranquilla.