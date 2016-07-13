En Barranquilla los estantes de alimentos están vacíos, y los precios por la nubes

Así, vacíos, están las carretas de vendedores en el mercado público de Barranquilla.( Edgar Fontalvo, Caracol Radio. )

De las 800 toneladas de productos que debían llegar este miércoles a la Gran Central de Abastos del Caribe, solo ingresaron tres camiones con mucho menos de la mitad de lo esperado.

De acuerdo con el subgerente comercial de la central mayorista, Juan Camilo Jaimes, de los vehículos ingresados uno es de productos locales como es yuca con 10 toneladas del producto; también ingresó una mula con 20 toneladas de papa y otro con 12 toneladas de productos variados.

Es de anotar que gran parte de los productos que hoy se encuentran a disposición de los consumidores son procesados, por lo que las frutas, verduras y hortalizas son escasas en las plazas de mercado de la ciudad.

“Solo nos quedas productos para atender las necesidades del día de hoy (miércoles)”, dijo el mayorista, quien indicó que de seguir el paro hasta el viernes no habrá abastecimiento alguno.

Caracol Radio hizo un recorrido por la plaza de mercado, en Barranquillita, donde los estantes están vacíos y lo poco que hay registra incremento de precios hasta de un 50 por ciento. Las amas de casa ya no saben qué hacer.

Teddy Barros, un mayorista de la plaza aseguró que el desabastecimiento es de casi el 90 por ciento, y que los productos que tiene para vender hace parte de lo que tenían guardado de días anteriores.

“Ya no sé ni cómo hacer, será comprar menos porque con 100 mil pesos ya no se lleva nada. Creo que no va a tocar hacer dieta forzosa”, dijo jocosamente una ama de casa, cuando hacía sus compras en el mercado.