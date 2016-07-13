Procuraduría suspende a gobernador del Atlántico

Barranquilla

Procuraduría suspende por cuatro meses al gobernador Atlántico, Eduardo Verano, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la estampilla “Pro-ciudadela Universitaria.

Según el fallo en primera instancia, entre las vigencias del 2007 al 2011, se destinaron a gastos de nómina, contratos de servicios personales y gastos generales, por valor 4.231.929.776, lo que resta recursos a la inversión en obras de infraestructura de la universidad del Atlántico.

El fallo de la Procuraduría delegada para la Economía y Hacienda Pública, declara responsable al Gobernador Eduardo Verano de la Rosa por ser el presidente de la Junta Ciudadela Universitaria en los años en referencia.

En el mismo fallo, se declara responsable a la rectora del momento Ana Sofía Mesa a quien también se le suspende en el ejercicio del cargo por cuatro meses.

Este fallo corresponde a una solicitud de la Contraloría departamental que puso en conocimiento las presuntas irregularidades ante el Ministerio público.

Por su parte, el gobernador Eduardo Verano informó que presentará apelación ante fallo de la Procuraduría. En la apelación, Eduardo Verano de la Rosa argumenta que “el salario del secretario de la Junta de la Ciudadela Universitaria no lo debe pagar el departamento, lo debe asumir la Junta Pro-ciudadela, porque esta secretaría no es un ente de la administración departamental”

En un comunicado de la gobernación se explica que en la ley 77 de 1981 se establece que la junta es un órgano colegiado en el que participan entre otros la rectora, un delegado del presidente, docentes, estudiantes y el gobernador entre otros.

Verano dijo que confía en que la Procuraduría fallará en derecho.