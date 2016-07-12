Preocupación en Barranquilla por rupturas en tajamar occidental

Aunque funcionarios de Cormagdalena indicaron que la situación que se presenta en el tajamar occidental, en Bocas de Ceniza, no afecta el funcionamiento hidráulico del dique, algunos sectores de la producción en la ciudad se mostraron preocupados e indicaron que debe estarse alerta a lo que pueda suceder en el futuro.

Las rupturas se presentan en cuatro puntos del tajamar, y según la comisión de Cormagdalena que visitó la zona, se presentan afectaciones hasta de dos metros de longitud y se ha perdido más de metro y medio de material de relleno.

No obstante el subdirector de desarrollo sostenible de Cormagdalena, Holbert Corredor aseguró que esta situación no afecta la estabilidad de la obra, vital para garantizar la navegabilidad en el canal de acceso

El funcionario aseguró que se realizarán trabajos de reparación se iniciarán en corto plazo. También se tiene abierta una licitación para el mantenimiento de los espolones 1 y 2 y del dique direccional del canal navegable. En esta obra se invertirán 1.950 millones de pesos.