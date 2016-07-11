Anuncian licitación para reparar rupturas en tajamar occidental

Para el 25 de julio próximo, está prevista la apertura de la licitación pública que busca acometer trabajos para reparar tres pequeños boquetes que se han visualizado a lo largo de la estructura del tajamar occidental en Bocas de Ceniza.

Así lo confirmó a Caracol Radio, el capital Luis Álvaro Mendoza, director de Cormagdalena, quien reconoció la afectación, pero no la dimensión de la misma, por lo que designó una comisión que verifique la situación.

Indicó que si se hace necesario se reparará lo más pronto posible, pero si la situación da espera, se incluirá en las obras previstas en el marco de la licitación.

“La situación no es tan preocupante, pero igual analizaremos en qué estado se encuentra el tajamar”, afirmó Mendoza.