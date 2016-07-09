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29 jul 2026 Actualizado 09:17

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Orden Público

En Atlántico con falsos documentos pretendían acceder a restitución

En el país se reportan 60 capturas durante los cinco años del programa

Predios restituidos a víctimas de la violencia en Colombia.

Predios restituidos a víctimas de la violencia en Colombia.(Unidad de Restitución de Tierras)

Predios restituidos a víctimas de la violencia en Colombia.
Barranquilla
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Barranquilla

El Director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, dijo que espera que próximamente se produzca capturas de las personas, que con falsos documentos pretendían reclamar dos lotes en el Departamento del Atlántico

El funcionario destacó que los predios son El Momal y El Ocaso, ubicados el Corredor Universitario en la vía Barranquilla- Puerto Colombia, eran reclamados por tres personas

Agregó que están revisando otros casos con el fin de presentar la respectivas denuncias ante la Fiscalía

Finalmente, anotó que se reportan 60 capturados en el país, que prendían acceder a la restitución de tierras de forma irregular, durante los cinco años del programa.

 

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