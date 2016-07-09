En Atlántico con falsos documentos pretendían acceder a restitución
En el país se reportan 60 capturas durante los cinco años del programa
Barranquilla
El Director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, dijo que espera que próximamente se produzca capturas de las personas, que con falsos documentos pretendían reclamar dos lotes en el Departamento del Atlántico
El funcionario destacó que los predios son El Momal y El Ocaso, ubicados el Corredor Universitario en la vía Barranquilla- Puerto Colombia, eran reclamados por tres personas
Agregó que están revisando otros casos con el fin de presentar la respectivas denuncias ante la Fiscalía
Finalmente, anotó que se reportan 60 capturados en el país, que prendían acceder a la restitución de tierras de forma irregular, durante los cinco años del programa.