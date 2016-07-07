Por falta de pago clínicas suspenden servicios a EPS Cafesalud en el Atlántico

El Secretario de Salud del Atlántico, Armando de la Hoz, sostuvo que es delicada la situación de los servicios de la EPS Cafasalud en el Departamento, debido que las clínicas le han suspendido la atención de los pacientes por la falta de pago.

El funcionario sostuvo que son crecientes las quejas de los usuarios por fallas en la atención, la oportunidad el servicio y la entrega de medicamentos.

El señor de la Hoz destacó que les ha tocado intervenir con el fin de garantizar la atención médica de los pacientes.

Agregó que ante las dificultades solicitaron la intervención de la Superintendencia de Salud con el fin de documentar los casos y que se busque una pronta solución.