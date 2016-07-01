Terminales marítimos de Buenaventura al borde del colapso

Cali

Los terminales marítimos de Buenaventura se encuentran al borde del colapso denunció el Gerente de la Sociedad Regional Portuaria de Buenaventura, Víctor Julio González, quien dijo que apenas tienen entre un cinco y un ocho por ciento de capacidad para almacenar mercancías.

En estos momentos en esta sola terminal hay más de 200 mil toneladas de productos alimentarios de importación para aves, cerdos y para las industrias que los procesan, explicó.

Reveló que tienen cerca de 12 mil contenedores y 50 mil toneladas de otras mercancías, ante lo cual la posibilidad de nuevos almacenamientos es casi que imposible.

La situación fue revelada ante el Superintendente de Puertos ante quien se solicitó la posibilidad de buscar otros lugares para almacenar mercancías como las áreas de la zona Franca de Buenaventura.-

Allí se podrían atender otras 150 mil toneladas de mercancías, pero la situación es realmente alarmante después de más de 25 días del movimiento de los camioneros, explicó.

Al terminal marítimo de la Sociedad Regional de Buenaventura están llegando diariamente 600 de los entre 3.000 y 4.000 que atienden en un día normal los servicios portuarios.

La situación es supremamente complicada, añadió el funcionario, quien le pidió al Gobierno Nacional solucionar el conflicto con los camioneros.

Según González Puerto, en Buenaventura están represadas las mercancías de importación, mientras que las de exportación no están llegando y en los terminales marítimos hay motonaves esperando por la posibilidad de sacar al mercado exterior los productos Colombianos. Lo que está pasando, afirmó, es muy grave para el sector económico del país.