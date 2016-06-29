Epsa-Celsia ya no montará la segunda linea de energía para Buenaventura

Cali

La decisión fue tomada en las últimas horas por la junta directiva de Epsa Celsia, debido a que ha sido imposible que se adelante el proceso de control del área por donde pasaría la segunda linea, especialmente en Buenaventura.

Allí cerca de mil viviendas de invasión nacieron por el trayecto en donde se montaría la segunda linea y además en inmediaciones de la estación Gamboa que es el eje del corredor electrico.

Epsa Celsia ya compró los equipos y están en Palmira, pero según los voceros de la entidad, serán utilizados en otros proyectos del generador electrico.

Se estableció además que ante esta circunstancia el Ministerio de Minas y Energía deberá comenzar de cero nuevamente el proyecto, con un nuevo atraso para Buenaventura que ha esperado mas de veinte años por una segunda linea que garantice el suministro electrico al pacífico.

La segunda linea de suministro de energía es indispensable para Buenaventura ante los daños que se han presentado en la red que sale desde las centrales del Alto y Bajo Anchicayá hacia el puerto. Estos daños han provocado apagones de tres días a una semana.

Tras esta determinació se produce el segundo golpe a Buenaventura en menos de 24 horas. El primero fue la suspensión de las obras del proyecto portuario de Aguadulce.