Encapuchados asesinan a docente, en Sabanalarga

El día que había comenzado alegre para la familia Cuentas Cuentas, porque se habían reunido en la casa paterna con motivo del Día Padre, terminó en tragedia cuando delincuentes cegaron la vida de Deisy Cuentas Cuentas, una de sus integrantes, por motivos que son materia de investigación.

El hecho se registró en el municipio de Sabanalarga, la tarde del domingo cuando la mujer, quien ejercía la docencia en Barranquilla, y según testigos presenciales, fue sorprendida por dos encapuchados en moto que les intimidaron con arma de fuego y posteriormente dispararon en repetidas ocasiones.

Aunque inicialmente se manejaba la versión de que se trataba de un intento de robo, familiares y vecinos indicaron que los asesinos llegaron intimidando y disparando sin motivo aparente.

Vecinos del sector indicaron a Caracol Radio que había consternación en el sector porque un caso como ese nunca había sucedido, y rechazaron el hecho al tiempo que exigieron a las autoridades que esclarezcan el hecho.

“Un hecho de sangre enluta a la Familia Cuentas, todos estos actos de violencia debemos rechazarlos y exigimos a las autoridades el esclarecimiento y captura de los responsables”, escribió en su red social el señor Max Barraza, vecino del sector.

“No permitamos que en nuestra Sabanalarga sucedan estas cosas todos pongamos un grano de arena”, escribió, por su parte, Luz Aida Sarmiento Pacheco.