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29 jul 2026 Actualizado 08:51

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Ciencia y medio ambiente

Investigan las causas del incendio de tres automóviles en Sabanilla

Al parecer ocupantes se habrían quedado dormidos tras una noche de rumba.

(Cortesía Ruby Pulido.)

Barranquilla
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Tres vehículos fueron consumidos completamente por las llamas en un hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades en el municipio de Puerto Colombia, donde ocurrió el incidente la madrugada del domingo.

Aunque las causas del incendio son materia de investigación, los bomberos no descartan que el mismo haya sido provocado.

La conflagración destruyó completamente los tres vehículos, que se encontraban a un lado de la carretera, el sector de Sabanilla, donde se desarrollaba una fiesta la noche del sábado.

El capitán Gonzalo Restrepo, comandante de la Unidad Puerto Colombia de Bomberos Atlántico, dijo que sus hombres fueron alertados de que un vehículo era consumido por las llamas, pero se encontraron la sorpresa de que eran tres y uno, sin embargo las llamas consumieron en su totalidad los automotores.

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