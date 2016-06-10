Asesinan tendero que trató de evitar atraco en Barranquilla

Establecimiento al sur de Barranquilla, donde fue asesinado el tendero. ( Edgar Fontalvo )

Barranquilla

Cuando trató de impedir un atraco a una persona que se encontraba en el interior de la tienda que atendía, fue asesinado con arma de fuego el propietario de la misma, ubicada en el barrio las Nieves sur de Barranquilla.

El comerciante que respondía al nombre de León Darío García de 50 años, recibió dos impactos de bala uno en el tórax y otro en el mentón.

Trascendió que García administrador de la tienda “La Tertulia”, sacó un machete ante las intenciones del delincuente que trato de robarle a un cliente.

Ante esto el sujeto procedió a dispararle al tendero en repetidas oportunidades.

El individuo que se trasladaba en una motocicleta negra se dio a la huida una vez cometió el atentado.

El tendero fue trasladado a la clínica Campbell, donde murió pese a los esfuerzos de los profesionales de la medicina.