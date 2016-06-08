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29 jul 2026 Actualizado 09:10

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Orden Público

Habitantes de Juan de Acosta bloquean vía de acceso por falta de energía

Completan más de 24 horas sin el fluido eléctrico.

Barranquilla
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Barranquilla

Más de 10 barrios del municipio de Juan Acosta permanecen sin el servicio de energía desde este martes.

La comunidad molesta por esta situación bloqueo la vía de acceso a la localidad, ubicada en la zona costera del Atlantico.

Alex Ferrer secretario del concejo del municipio, índico que el barrio al Vaivén, uno de los sectores con el mayor número de habitantes completa más de 24 horas sin el servicio.

Aunque la protesta es pacifica ha impedido el desplazamiento del transporte desde y hacia la ciudad de Barranquilla.

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