Preocupación por atentado a taxista en Barranquilla

Barranquilla

Un temor generalizado se vive en el gremio de los taxistas en barranquilla, ante el nuevo atentado que sufrió uno de los agremiados, la noche de este martes en el sector de la carrera 50 con la calle 48 en Barranquilla.

El presidente de Sinchotaxis Jorge Guerrero, dijo que este caso es una muestra más de la inseguridad en Barranquilla “esto es una radiografía de lo que está pasando en esta ciudad y los taxistas somos presa fácil de los robos, de los atracos”.

Edilberto Pacheco, que recibió tres impactos de bala uno en el intercostal izquierdo, otro en el tórax y uno más en el brazo derecho; alcanzó a conducir hasta la instalaciones de la policía Metropolitana donde fue auxiliado por uniformados que lo trasladaron a un centro asistencial.

Según trascendió el estado de salud de Pacheco es bastante delicado.

En lo corrido del año ya son 5 los conductores asesinados en la capital del Atlántico.