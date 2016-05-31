Transmetro retomó recorrido de rutas por la calle 84

Tras la puesta en funcionamiento de la calle 84 para el paso vehicular luego de la culminación de las obras de canalización del arroyo de dicha vía, la empresa Transmetro retomó el servicio por la misma.

En tal sentido el servicio alimentador A8-1 Paraíso inició nuevamente el recorrido por la calle 84 desde la carrera 50 a la 54. Al retornar por la calle 82, aplicará el desvío que habitualmente realiza debido a que las obras en esta vía aún no culminan.

RECORRIDO RUTA A8-1 PARAÍSO

Sale de la estación de Retorno Joe Arroyo – carrera 46 – calle 84 – carrera 65 – calle 86 – carrera 76 - calle 85 - Vía 40 - calle 80 - carrera 64 – calle 82 – carrera 59B – calle 81 – carrera 57 – calle 82 - carrera 46 – calle 74 – retorna a la estación Joe Arroyo.

Se retoman los siguientes puntos de parada:

1. Calle 84 No. 51-32

2. Calle 84 No. 52-76

3. Calle 84 No. 55-82

4. Calle 84 No. 59B-30

5. Carrera 65 No. 84-52

6. Carrera 65 con Calle 85 Villa Andalucía. Ent. 1