Comisión de parlamentarios hará seguimiento a obras del Canal del Dique

Barranquilla

Habitantes del sur están inconformes con las alternativas planteadas por el Fondo Adaptación para el canal del dique. Dicen que debe revisarse las obras anunciadas. Parlamentarios del Atlántico crean comisión para seguimiento a los trabajos que deben iniciar en julio.

Los líderes de Santa Lucía no están tranquilos con los anuncios del Fondo de Adaptación sobre las obras que se realizarán para proteger a la población ante el aumento en los niveles en el canal del Dique.

Dicen no querer vivir la misma tragedia que padecieron en el 2010, aseguran que han esperado 6 años, y aún no cuentan con las obras definitivas.

Afirman que la solución del colchaconcreto, que son bolsas rellenas con concretos, no sería la mejor solución para la zona.

Por su parte, una comisión de seis parlamentarios fue constituida para hacer un seguimiento permanente a la ejecución de las obras que deben iniciar en un mes.

La defensoría del pueblo se reunió en las últimas horas con habitantes de Santa Lucía ante la inquietud que hay en la población por el riesgo que hay de filtraciones si las obras no están listas antes que arrecien las lluvias.