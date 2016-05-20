Gobierno crea comisión de ministros para seguimiento a Electricaribe

Barranquilla

Los Ministerios de Minas y Energía, Hacienda y Trabajo han sido designados por el Presidente Juan Manuel Santos, así como las superintendencias de Servicios Públicos y de Sociedades para buscar una solución definitiva a la crisis que se presenta con el servicio de energía que presta Electricaribe.

Así se dijo el Ministro Germán Arce a los gobernadores de la costa que se reunieron con el alto funcionario en Bogotá, en una audiencia solicitada para exponer los graves problemas sociales, incluso de orden público que sigue generando la mala prestación del servicio de energía.

El Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, quien participó en la reunión dijo que se requiere “una intervención rápida del gobierno para solucionar la crisis de energía que se registra en la costa”.

El gobierno garantizó la inversión de 3.7 billones de pesos en el sistema de transmisión. El Ministro afirmó que se creará un marco regulatorio especial para la región para atender los problemas que se vienen presentando con el servicio.

En la costa caribe, 10 millones de personas dependen del servicio que presta Electricaribe del Grupo Gas Natural Fenosa.