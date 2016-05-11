Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 jul 2026 Actualizado 07:30

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Economía

Pancartas contra Electricaribe en el norte de Barranquilla

Vecinos de Villa Campestre están descontentos por apagones reiterados en la zona.

(Caracol Radio Barranquilla.)

Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

Barranquilla

Tan desesperados están los habitantes de Villa Campestre, un exclusivo sector del norte de Barranquilla, que pagaron pancartas que ubicaron en la calle donde se puede leer: “Los residentes del conjunto Torres de Villa Campestre, estamos mamaos del pésimo servicio de Electricaribe y sus tarifas, y los queremos fuera!”

Eso resume lo que piensan los habitantes del sector que desde hace varios días padecen constantes cortes hasta de siete horas en el servicio de energía.

Los residentes también se quejan porque cuando tienen el servicio se presentan fluctuaciones que han provocado daños en electrodomésticos.

Uno de los residentes escribió al whatshapp de caracol Barranquilla: “esto cada vez más se parece a Venezuela”.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir