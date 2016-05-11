Pancartas contra Electricaribe en el norte de Barranquilla

Barranquilla

Tan desesperados están los habitantes de Villa Campestre, un exclusivo sector del norte de Barranquilla, que pagaron pancartas que ubicaron en la calle donde se puede leer: “Los residentes del conjunto Torres de Villa Campestre, estamos mamaos del pésimo servicio de Electricaribe y sus tarifas, y los queremos fuera!”

Eso resume lo que piensan los habitantes del sector que desde hace varios días padecen constantes cortes hasta de siete horas en el servicio de energía.

Los residentes también se quejan porque cuando tienen el servicio se presentan fluctuaciones que han provocado daños en electrodomésticos.

Uno de los residentes escribió al whatshapp de caracol Barranquilla: “esto cada vez más se parece a Venezuela”.