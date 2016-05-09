Char promueve a Barranquilla como base para negocios con el mundo

El mandatario de los barranquilleros sostuvo encuentros con altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos y afianzó lazos comerciales de forma estratégica, destacó lo que sigue para Barranquilla con la apertura del Centro de Exposiciones del Caribe y manifestó el deseo de que Barranquilla sea la base de 'offshore'.

“Hemos explicado que Barranquilla está lista para hacer negocio con otras ciudades del mundo, queremos ser la base del 'offshore' y para ello estamos preparando a toda nuestra gente. También estamos seguros que con la apertura del Centro de Eventos Puerta de Oro se podrá recibir ferias e inversionistas norteamericanos”, anotó Char.

Según un comunicado de prensa de la Oficina de comunicaciones de la Alcaldía, John Andersen, subsecretario adjunto para el Hemisferio Occidental del Departamento de Comercio, habría manifestado su confianza en la gestión de Char como alcalde por lo que hizo en la pasada administración.

Indica el comunicado que Anderson expreso que “en nuestro país conocemos y sabemos el proceso de crecimiento que inició su ciudad con usted, también estamos al tanto de lo que adelantó la anterior alcaldesa Elsa Noguera y de antemano estamos seguros que usted va a continuar por el mismo camino en Barranquilla, nos complace saber esto”.

El alcalde Char también se reunió con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para el combate al narcotráfico, William Brownfield, con quien conversó sobre el proceso de paz en Colombia.