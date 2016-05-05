Ips Universitaria pone en marcha campaña “Salve Vidas Límpiese las manos”

Barranquilla

Con la iniciativa la IPS Universitaria y la OMS, quieren fomentar las buenas prácticas de higiene en la comunidad.

La enfermera Cinthia Mora, del área de prevención de enfermedades de la IPS, manifestó a Caracol Radio, que la actividad busca la prevención de enfermedades ya que las manos es un conductor directo de microorganismos.

“En jornadas que adelantamos con los médicos y personal asistencial, enseñamos la manera correcta como debemos asear nuestra manos”.

De esta manera también previene que al manipular los alimentos se transmitan las bacterias.

Con visitas casa a casa y a través de la misma atención de los pacientes, se esa generando esta cultura, afirmo la funcionaria.