Ips Universitaria pone en marcha campaña “Salve Vidas Límpiese las manos”
Con la iniciativa se busca generar buenos hábitos de higiene en la comunidad
Barranquilla
Con la iniciativa la IPS Universitaria y la OMS, quieren fomentar las buenas prácticas de higiene en la comunidad.
La enfermera Cinthia Mora, del área de prevención de enfermedades de la IPS, manifestó a Caracol Radio, que la actividad busca la prevención de enfermedades ya que las manos es un conductor directo de microorganismos.
“En jornadas que adelantamos con los médicos y personal asistencial, enseñamos la manera correcta como debemos asear nuestra manos”.
De esta manera también previene que al manipular los alimentos se transmitan las bacterias.
Con visitas casa a casa y a través de la misma atención de los pacientes, se esa generando esta cultura, afirmo la funcionaria.