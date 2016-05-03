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29 jul 2026 Actualizado 07:30

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Ciencia y medio ambiente

[En video] Policías de Barranquilla rescatan a una persona que era arrastrada por el arroyo

El acto heroico quedó captado en una cámara de seguridad del sector

Barranquilla
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23/08/2024 - 01:38:13

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