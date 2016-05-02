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29 jul 2026 Actualizado 07:30

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Justicia
Alcalde Char

Celebra captura de banda que estaría involucrada en casos de desmembrados

Las detenciones, 8 en total se registraron en el barrio Rebolo y la Chinita sur de la ciudad

El alcalde Alejandro Char reconoció la labor de las autoridades en el desmantelamiento de la banda.

El alcalde Alejandro Char reconoció la labor de las autoridades en el desmantelamiento de la banda. (Cortesía)

El alcalde Alejandro Char reconoció la labor de las autoridades en el desmantelamiento de la banda.
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El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char calificó como una buena noticia la aprehensión por parte de las autoridades de la banda “Los Papalopez” en allanamientos en los barrios Rebolo y la Chinita al sur de la ciudad.

El mandatario de los barranquilleros, señalo que es motivo de tranquilidad el que miembros de esta banda presuntamente involucrados en el caso de desmembramientos tres en lo corrido del año estén tras las rejas.

Los individuos que enfrentan cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio, tortura y desaparición forzada, eran conocidos con los alias de “Papalopito”, uno de los cabecillas, el “Gordo Visajes” subjefe de la banda, “El Mocho” de 36 años, uno conocido como “El Búho”, y “Totocel” de 32 años.

Los sujetos, fueron trasladados a la Unidad de Reacción Inmediata a espera de su judicialización.

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