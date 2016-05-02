Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 jul 2026 Actualizado 07:30

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Orden Público

Desmantelan banda relacionada con desmembramientos en Barranquilla

Autoridades capturan a 8 personas presuntamente relacionados con los macabros casos

(Cortesía)

Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

Barranquilla

En una acción coordinada entre la Policía, el CTI y la Fiscalía, se logró desmantelar la banda “Los Papalolitoz” presuntamente vinculada con los casos de desmembrados que se han registrado en los últimos tres años en la ciudad.

Las autoridades realizaron 18 allanamientos en sectores como La Chinita, Rebolo y La Luz, para capturar a los presuntos miembros de la banda. Según el comandante de la Policía Metropolitana, General Gonzalo Londoño, hay indicios que relacionan a los capturados con un caso registrado en octubre del año anterior.

En Barranquilla se han presentado 11 casos de personas desmembrados. En lo corrido del año, se han registrado tres, según el reporte oficial.

La Defensoría del Pueblo ha solicitado que se investigue si en Barranquilla habría las llamadas “casas de pique”.

Según las autoridades, lo operativos continuarán para lograr la captura de un menor de edad y otra persona que se habrían encargado de identificar a las víctimas de esta banda.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir