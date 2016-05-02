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29 jul 2026 Actualizado 07:30

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El ángel del arroyo

(Cortesia Dayro Cervantes )

Barranquilla
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Barranquilla

La imprudencia de un conductor de transporte urbano que transitaba por la zona donde corre el peligroso arroyo La María , causó terror entre los pasajeros. En medio del aguacero el bus se apagó. El conductor desesperado trató de sacar el vehículo; pero se fue en el voz colver.

 La gente saltaba por las ventanas, salía por donde podía. Mónica Alvarino cuenta lo que vivió su hija de 16 años, a quien rescataron del caudal cuando logaron sujetarla por el cabello, antes que se perdiera en las temibles corrientes.

 Este es el relato de Dairo Cervantes, un voluntario que ayudó a salvar a un pasajero que atrapado por varios minutos.

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