El ángel del arroyo

Barranquilla

La imprudencia de un conductor de transporte urbano que transitaba por la zona donde corre el peligroso arroyo La María , causó terror entre los pasajeros. En medio del aguacero el bus se apagó. El conductor desesperado trató de sacar el vehículo; pero se fue en el voz colver.

La gente saltaba por las ventanas, salía por donde podía. Mónica Alvarino cuenta lo que vivió su hija de 16 años, a quien rescataron del caudal cuando logaron sujetarla por el cabello, antes que se perdiera en las temibles corrientes.

Este es el relato de Dairo Cervantes, un voluntario que ayudó a salvar a un pasajero que atrapado por varios minutos.

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