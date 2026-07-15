Ejército entregará más de 8 toneladas de ayudas en Casanare tras inundaciones

El Ejército dio a conocer que tras varias horas de recorrido por vía terrestre desde Bogotá, alimentos, agua potable, elementos de primera necesidad y artículos para el descanso y bienestar de las familias afectadas llegaron al departamento, para ser distribuidos por soldados del Ejército Nacional en los municipios más golpeados por la ola invernal.

“El Ejército Nacional transportó más de 8 toneladas de ayudas humanitarias hasta el departamento de Casanare, con el propósito de aliviar las difíciles condiciones que enfrentan las comunidades golpeadas por la intensa temporada de lluvias. Cada kilómetro recorrido representó el compromiso de los soldados con quienes hoy esperan una mano amiga en medio de la emergencia”.

Este importante esfuerzo logístico permitirá que alimentos no perecederos, agua potable, ropa, colchonetas, kits de aseo, elementos de primera necesidad y otros enseres lleguen a quienes más los necesitan. “Cada ayuda entregada representa un mensaje de esperanza y la presencia permanente de una institución que acompaña a los colombianos cuando más lo requieren”.

Los municipios de San Luis de Palenque, Pore, Hato Corozal, La Salina, Paz de Ariporo, Nunchía y Trinidad han registrado graves afectaciones como consecuencia del desbordamiento de varios afluentes. Las inundaciones han impactado zonas urbanas y rurales, dejando numerosas familias damnificadas, pérdidas materiales y comunidades que hoy requieren el apoyo decidido de las instituciones.

“Las ayudas serán distribuidas por soldados del Ejército Nacional, quienes continúan desplegando sus capacidades para garantizar que cada uno de estos recursos llegue de manera oportuna a las familias afectadas. Paralelamente, las tropas mantienen presencia permanente en los sectores más impactados, apoyando evacuaciones, transportando suministros, realizando reconocimientos de las áreas afectadas y acompañando a la población durante la emergencia”.