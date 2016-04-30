Emergencia en el arroyo de 'La Felicidad' en Barranquilla

Barranquilla

El vehículo de la empresa Sobusa que se desplazaba de norte de Sur por la carrera 54, al tomar la calle 48 se encontró de frente con el arroyo de felicidad, cuyas turbulentas aguas provocaron el volcamiento del bus.

Dos personas entre ellas una menor cayeron al agujero donde se adelantan los trabajos de canalización que se iniciaron en noviembre del 2014.

El Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, que estuvo al frente de la emergencia y otros voluntarios rescataron a los dos pasajeros.

Sin embargo el grupo de Socorro adelantaba este sábado un barrido porque residentes del sector aseguraban haber visto a una persona arrastrada por las aguas.

A la clínica Jaller en Barranquilla fueron trasladadas las personas rescatadas y otras que entraron en crisis al momento del percance.

El incidente se registró luego que fuertes lluvias cayeran sobre la ciudad.