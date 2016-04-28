Barranquilla

Smadia Clinic es una clínica donde la Medicina Estética es la máxima prioridad es la búsqueda de la salud, bienestar y la belleza en sus pacientes. Conformada por un equipo de profesionales idoneos quienes realizan diagnósticos y tratamientos personalizados, con los avances científicos más innovadores y seguros en este campo, dotada con tecnología de punta dentro de un entorno confortable, en excelentes y acogedoras instalaciones, donde se garantiza la intimidad de los pacientes.

En el Quinto aniversario de Smadia Clinic se llevará a cabo un evento para dar a conocer lo más avanzado en aparatología estética, este se realizará el 30 de abril de 8:00 am hasta las 5:00 pm, y allí se presentaran las últimas tendencias mundiales en tecnología de última generación y se hará el lanzamiento y presentación de: VANQUISH ME

Esta tecnología es la punta de lanza en equipos de estética, VANQUISH ME es un sistema de radiofrecuencia focalizada y selectiva; con resultados sorprendentes, indicado para aquellos pacientes con grasa localizada que no quieren alternativas invasivas o tratamientos prolongados, VANQUISH ME es primero y único de esta tecnología en la Región Caribe.

Por otro lado; la directora científica de la clínica: Dra. María Angélica Díaz, dictará una charla sobre los beneficios del procedimiento de moldeamiento corporal desarrollado por ella misma: MadLaser; basado en la tecnología láser, para mayor información, visite: http://smadiaclinic.com/