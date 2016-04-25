Alcaldía de Caldas denuncia que Medellín le envió habitantes de calle

Antioquia

Una controversia se desató entre la alcaldía de Caldas y la Secretaría de inclusión social de Medellín luego de que el alcalde de esa población del sur del Área Metropolitana denunciar la llegada a su localidad de habitantes de calles, algunos de los cuales habría sido desalojados la semana pasada del sector de la Plaza Minorista de Medellín.

El alcalde de Caldas, Carlos Eduardo Durán, denunció que por las calles de su municipio deambulan unos 30 habitantes de calle, quienes habrían revelado que fueron llevados en un bus hasta esa población.

Los habitantes de Caldas también corroboraron la versión del alcalde y se declararon alarmados por la presencia de habitantes de calle que no son conocidos en la población.

La supuesta confirmación de los habitantes de calle llevó a una protesta de la alcaldía de Caldas y le pidió a su similar de Medellín que no traslade los habitantes de calle de Medellín como solución a este problema social y dejar de enviarlos a otras poblaciones.

Sin embargo Luis Bernardo Vélez, Secretario de Inclusión Social de Medellín negó la denuncia del alcalde y la calificó como una mentira total, al tiempo que indicó que la alcaldía de Medellín hace un esfuerzo enorme para realizar una intervención digna y nunca ordenaría ni dejaría que estas personas sean trasladas en contra de su voluntad a otras poblaciones.

El médico Vélez Montoya no descartó que algunos habitantes por sus propios medios se hayan desplazado a otras poblaciones e incluso por fuera del departamento, pero no hay nada confirmado sobre ese particular.