Nuevos bloqueos de vías Barranquilla por falta de energía

Barranquilla

Después que la Superintendencia de Servicios anunciará que impondrá a la empresa Electricaribe un plan de mejoramiento a raíz de las continuas fallas de la semana pasada, ayer comenzaron a presentar nuevos bloqueos en los municipios y en Barranquilla por falta de energía.

La carretera de Oriental, que comunica a Barranquilla con el interior del país fue taponada por los habitantes de Sabanagrande.

Anoche también se presentaron protestan en la carretera de la Circunvalar a la altura de los barrios Los Ángeles y Las Granjas, al igual que en Galapa sus habitantes taponaron la carretera de la Circunvalar.