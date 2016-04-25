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29 jul 2026 Actualizado 08:34

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Orden Público

Nuevos bloqueos de vías Barranquilla por falta de energía

Las protestas también se presentaron en los municipios de Sabagrande y Galapa al registrar lluvias acompañadas de vientos

Protestas en Barranquilla por falta de energía

Protestas en Barranquilla por falta de energía (Caracol Radio Barranquilla.)

Protestas en Barranquilla por falta de energía
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Después que la Superintendencia de Servicios anunciará que impondrá a la empresa Electricaribe un plan de mejoramiento a raíz de las continuas fallas de la semana pasada, ayer comenzaron a presentar nuevos bloqueos en los municipios y en Barranquilla por falta de energía.

La carretera de Oriental, que comunica a Barranquilla con el interior del país fue taponada por los habitantes de Sabanagrande.

Anoche también se presentaron protestan en la carretera de la Circunvalar a la altura de los barrios Los Ángeles y Las Granjas, al igual que en Galapa sus habitantes taponaron la carretera de la Circunvalar.

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