Preocupación por ocho de casos de desnutrición en Soledad

Barranquilla

La situación se presenta en menores cuyas edades oscilan entre los 5 meses y 11 años, estos menores a quienes se les han brindado atención en el hospital Juan Domínguez Romero del municipio de Soledad, presentan diferentes enfermedades asociadas a problemas de desnutrición.

La subsecretaria de salud pública Arilis Ruiz, dijo que lo infantes son atendidos por sus Eps “sin embargo la administración departamental les está brindando todo el acompañamiento a través de la secretaría”.

De los 8 infantes que se han atendido en el centro asistencial 4 quedaron hospitalizados, por que presentan un cuadro severo de deshidratación causado por la diarrea aguda, vómitos y otras enfermedades.

Dos permanecen en el Hospital de la localidad y otros dos fueron trasladados al Cari Alta Complejidad.

El hecho despertó las alarmas de las autoridades de la salud que ya se encuentran en la búsqueda de niños con esta problemática.