Capturan cabecilla de banda vinculado con asesinados de víctimas desmembradas

Alias ´´El Burro ´´ cuando era presentado por la Policía de Barranquilla. ( Caracol Radio Barranquilla. )

Barranquilla

Cuando dormía fue capturado el cabecilla de la banda de Los Burros, Luis Safir Mosquera de Ávila, alias “El Buro”, exintegrante de la banda de Los Rastrojos, quien al parecer estaría vinculado varios asesinados ocurrido en los últimos días en Barranquilla, entre ellos, uno en el que la víctima fue desmembrada.

El individuo, quien cumplía una detención domiciliaria fue encontrado en una casa ubicada al frente de la vivienda en la que debería permanecer en el barrio La Chinita y había instalado cámaras de video con circuito cerrado de televisión para garantizar su seguridad, dijo el Comandante de la Policía General Gonzalo Londoño.

El capturado es solicitado por un juez por los delitos concierto para delinquir asociado con homicidio, extorsión y creación de bandas.

El hombre cuyo cuerpo fue desmembrado fue identificado como Eliécer Antonio Martínez Ortíz, de 28 años, una parte de su cuerpo fue encontrada en el barrio La Luz al sur de Barranquilla.