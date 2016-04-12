Él tenía una personalidad fuerte, nos educó con disciplina: hijo de Edgar Perea

Edgar Perea Agudelo, hijo mayor del campeón de la narración deportiva en Colombia, Edgar Perea, contó cómo era su padre en casa.

"Una personalidad muy fuerte, drástico, muy estricto como hizo su carrera. Él quería siempre para sus hijos, que fuéramos profesionales, con mucha disciplina", manifestó.

También, Perea Agudelo dijo que hoy "Barranquilla esta revuelta porque lo amó lo llevó bien alto y él amaba su ciudad. Él no había nacido allí pero era su patria chica y él llegó allí sin nada, la ciudad lo acogió".

Sobre su relación con el Junior de Barranquilla, el hijo de Edgar Perea expresó que el locutor deportivo "identifica al Junior, Junior lo identifica a él, son una fusión tremenda. Todos los títulos los narró él. A donde llegaba lo identificaban con el Junior. Es una marca".

Finalmente, y luego de asistir a la velación de su padre en el norte de Bogotá, Perea Agudelo contó que su familia quiere que "quede el recuerdo en un lugar para guardarlo. Parte de la familia quisiera que sus cenizas se esparcieran por el Metropolitano pero yo creo que a él le gustaría más el mar y yo pienso que finalmente se van a guardar".