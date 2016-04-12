"Se nos fue el campeón, acaba de fallecer el campeón"

El campeón de la narración y los comentarios deportivos en Colombia, perdió la batalla contra sus complicaciones de salud, hacia las 9: 15 minutos de esta noche, en la Fundación Santafé de Bogotá. Desde que se supo de su estado crítico de salud los barranquilleros estuvieron pendiente de él y a través de las redes sociales enviaban mensajes de aliento.

La confirmación la dio a Caracol Radio su hijo mayor, Edgar Perea Agudelo, quien indicó que la familia se pronunciaría más adelante.

"Ya hermano, ya murió el campeón. Ahora sí se nos fue el campeón", dijo con voz entrecortada Perea Agudelo, quien ha hecho de vocero de la familia desde que el narrador recayó.

Lo último que se supo de su estado de salud, es que la familia había autorizado el cambio de antibiótico que le estaban aplicando porque la bacteria que invadió sus órganos estaba muy agresiva, la ciudad de Barranquilla está de luto por la muerte del negro Perea, el campeón de todos tiempos.