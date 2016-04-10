Ministra Gina Parodi corrió en Media Maratón en Barranquilla

La jornada atlética que se inició en el Malecón de la Avenida al Rio contó con la participación de la ministra de Educación Gina Parodi, que junto a su entrenador personal Fabián Rojas hizo ejercicios de calentamiento.

“Me gusto correr, fue de la más entretenida hubo mucho acompañamiento a pesar de la temperatura”, Parodi que llego ataviada con ropa deportiva de llamativos colores, estuvo acompañada de un grupo de allegados.

La iniciativa buscaba impulsar el desarrollo físico y promover el Atletismo a fondo.

La Media Maratón, que se adelantó en tres distancias 21, 10 y 5 kilómetros es la primera que se realiza en Barranquilla algunos de los puntos por lo que pasaron los participantes fueron la plaza de San Nicolás y la Catedral Metropolitana, entre otros.